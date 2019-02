Douglas Grolli: «Estamos no caminho certo»

O central brasileiro Douglas Grolli chegou em janeiro à Madeira e, a pouco e pouco, vem-se assumindo como pedra importante no eixo da defesa do Marítimo. A dupla com Zainadine funcionou bem com o Sporting, ajudando a conquistar mais um ponto na fuga aos últimos lugares.

"Chego a Portugal com 29 anos, mais maduro, o que me permite corrigir rapidamente as dificuldades que podia encontrar em termos de posicionamento. Os colegas e técnicos têm-me ajudado e claro que facilita jogar ao lado de um jogador como o Zainadine, que orienta bastante, é rápido e conhece bem a casa e a forma de jogar da equipa", salienta o reforço de inverno.

O jogo com o Sporting foi um verdadeiro desafio para si. "Jogar contra um dos candidatos ao título é sempre difícil. O Sporting criou-nos bastantes dificuldades, mas também soubemos fazer um jogo seguro e criar algumas oportunidades. Temos de ficar felizes pela evolução que registámos nos últimos jogos, pois vimos de uma vitória e um empate com um 'grande'. Isso nos motiva para continuar a melhorar, pois sabemos que estamos no caminho certo. A confiança está a crescer", assinala Grolli.

Marcar Bas Dost, assume, não foi fácil: "É um jogador muito inteligente, que se posiciona bem e coloca-se numa zona que chamamos de ´morta´, para ter melhores condições de finalizar. É um avançado de renome e claro que, para nós, é sempre uma experiência boa marcar este tipo de jogadores. Esta prestação só nos valoriza", nota o antigo central do Bahia, observando: "No Brasil também defrontei avançados com qualidade, que já jogaram na seleção e noutras seleções da América do Sul, pelo que já venho um pouco 'calejado'".