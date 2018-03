Continuar a ler

O lance aconteceu no minuto 48, quando o Marítimo vencia a formação sadina por 3-0, num choque violento entre Dráusio e o colega de equipa Amir, guardião internacional pelo Irão.



Dráusio, defesa-central de 26 anos, chegou esta época ao Marítimo, proveniente dos italianos do Catania, tendo feito 18 partidas e apontado um golo.

A lesão arrepiante de Dráusio (Marítimo)

O Marítimo informou este domingo que existe suspeita de fratura da perna direita do defesa Dráusio, lesão contraída no, da 26.ª jornada da Liga NOS.O clube madeirense informou do sucedido na conferência de imprensa após a partida, prometendo mais informações assim que tiver conhecimento do estado do jogador brasileiro, que foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Autor: Lusa