O lance aconteceu no minuto 48, quando o Marítimo vencia a formação sadina por 3-0, num choque entre o defesa brasileiro e o colega de equipa Amir, guarda-redes internacional pelo Irão, o que levou o defesa a ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.



Dráusio, defesa-central de 26 anos, chegou esta época ao Marítimo, proveniente dos italianos do Catania, tendo feito 18 partidas e apontado um golo.



O defesa do Marítimo Dráusio será submetido a intervenção cirúrgica na segunda-feira, após ter sofrido este domingo uma fratura na perna direita na partida diante do Vitória de Setúbal, da 26.ª jornada da Liga NOS.A informação foi publicada na página oficial do clube madeirense na Internet, na qual acrescenta que será o Dr. Horácio Sousa a tratar da operação.

Autor: Lusa