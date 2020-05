Dúvidas sobre certificados de Joel e Maeda

O Marítimo solicitou à Liga e à FPF um esclarecimento, por escrito, sobre uma situação omissa nos regulamentos. Em causa estão os certificados internacionais de Joel e Daizen Maeda, emprestados respetivamente pelo Cruzeiro e Matsumoto Yamaga, que terminam a 13 (no caso do camaronês) e 30 de junho (no do japonês), algo que será sinalizado automaticamente pela plataforma TMS, gerida pela FIFA.





Se no caso dos contratos já há um acordo entre clubes e Sindicato para serem prorrogados até julho, altura em que termina a Liga, nesta situação de atletas emprestados por emblemas estrangeiros falta uma clarificação sobre a validade dos certificados, de modo a dissipar dúvidas. Isto equivale a dizer que Joel poderia ficar elegível apenas para a primeira jornada após a retoma e Maeda para o primeiro mês de competição. Segundo fonte dos madeirenses, Liga e FPF ainda não responderam.