Edgar Costa defende Nuno Manta

O arranque do Marítimo não foi o esperado, mas o capitão Edgar Costa acredita no trabalho de Nuno Manta. "As críticas ao treinador são normais no futebol. Quando não se ganha, todos ficam insatisfeitos. E muita gente fala de futebol, embora poucos percebam..." assinalou, notando: "Já percebemos qual é a ideia de jogo do treinador, que é diferente da do ano passado, com um futebol mais ofensivo e que nos agrada. Agora falta ganhar!", salientou o madeirense de 32 anos, que quer uma boa exibição coletiva em Paços de Ferreira, embora conceda que "mais importante nesta altura é somar pontos".

Entretanto, Jorge Correa realizou uma ressonância magnética à coxa direita e não joga sábado. A equipa viaja sexta-feira para o norte do país, onde realiza o último treino.