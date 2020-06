Edgar Costa poupado no treino do Marítimo

Edgar Costa falhou o treino de ontem no complexo do Marítimo, em Santo António. O extremo apresentou queixas musculares depois do jogo com o Portimonense e fez apenas tratamento e trabalho de ginásio. Os titulares do jogo no Algarve fizeram treino de recuperação ativa e os não convocados estiveram no relvado juntamente com Bebeto e Xadas, substituídos ao intervalo no duelo em Portimão.

O plantel treina hoje de manhã à porta fechada nos Barreiros e José Gomes irá afinar a estratégia para a receção ao Benfica. À tarde, o treino deverá decorrer apenas no ginásio.