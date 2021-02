Edgar Costa quer quebrar ciclo negativo

O "Caldeirão dos Barreiros" não terá público na próxima segunda-feira, às 19 horas, de forma a empurrar a equipa do Marítimo para uma vitória frente ao FC Porto. Mas os verde-rubros querem quebrar o ciclo negativo: seis derrotas consecutivas, sendo 5 na Liga e 1 na Taça de Portugal que ditou o afastamento na prova, frente ao Estoril.

O capitão Edgar Costa foi o porta-voz de um grupo de trabalho que reuniu e debateu o atual momento negativo, onde até a continuidade do técnico Milton Mendes poderá estar em causa.

"Vai ser um jogo difícil como todos os outros. Sabemos que vamos defrontar o atual campeão e que ainda agora ganhou à Juventus, sendo uma grande equipa. Mas nós também temos valor e vamos trabalhar para alcançar os 3 pontos, pois é isso que queremos e desejamos", começou por afirmar à Marítimo TV. Depois, relembrou o histórico triunfo alcançado no reduto portista: "Na primeira volta, foi um jogo especial, pois entrámos para a história do clube ao vencer no Dragão. Foi a primeira equipa do Marítimo a conseguir esse feito , mas já é passado. Agora temos de nos focar no presente e no futuro que passa por conquistar já estes 3 pontos na segunda-feira".

União para inverter má fase

Após o desaire sofrido em Tondela, a equipa viajou para Lisboa, tendo treinado em Odivelas durante a manhã de ontem, só regressando ao Funchal, já ao final da noite. Essas horas passadas no continente, deram os comandados de Milton Mendes reunirem e apoiarem a continuidade do sei líder. "A equipa sempre esteve unida. Mas é verdade que nos reunimos para debater e falar sobre o que temos de melhorar em alguns aspetos. Sabemos qual é o caminho que temos de fazer. Nós, equipa técnica e direção, estamos todos unidos para inverter esta má fase", revelou o extremo madeirense. E finalizou: "Estou confiante numa melhor segunda volta. Sei a qualidade que a nossa equipa tem e o trabalho que estamos a desenvolver. É normal haver uma fase menos boa, pois todas as equipas passam por isso. Nós não queríamos, como é óbvio. Vamos fazer tudo para quebrar esse ciclo negativo".

Beltrame está recuperado

O médio italiano Stefano Beltrame está recuperado de uma lesão que adiou a sua estreia ao serviço do Marítimo. Este futebolista que esteve ao serviço do CSKA de Sofia, é um dos reforços de Inverno maritimista e os adeptos madeirenses estão esperançados que possa vir a ser uma mais valia para a equipa. Numa fase difícil , este jogador de 28 anos, já treinou sem limitações, enquanto Fábio China e Rodrigo Pinho continuam de fora por lesão. Estranho é o facto de Pinho ter anunciado a sua recuperação em entrevista à Marítimo TV, mas a sua inclusão no relvado junto dos seus companheiros ainda não aconteceu. Amanhã, haverá treino no relvado da DRJD, às 10 horas, na Camacha, mas à porta fechada.