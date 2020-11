Edgar Costa quer seguir em frente na Taça de Portugal

O Marítimo continua a preparar a visita ao reduto do Penafiel onde irá discutir a passagem da terceira eliminatória na Taça de Portugal, num embate agendado para segunda-feira, pelas 14 horas. Lito Vidigal ainda não conta com Amir e Milson, que estiveram ao serviço das suas seleções, enquanto Zainadine fez o segundo teste ao COVID-19 para saber se já está recuperado, pois acusou positivo num primeiro controlo feito enquanto estava ao serviço da seleção de Moçambique.





O capitão Edgar Costa ainda está condicionado, efetuando tratamento a uma lesão e realizando trabalho de ginásio. No entanto, este extremo está optimista para o embate com penafidelenses e para a receção ao Benfica, onde já deve estar em condições de atuar. "Esta paragem foi boa para trabalhar os aspectos menos positivos. Vamos jogar em Penafiel e queremos passar a eliminatória. Depois teremos o jogo do campeonato frente ao Benfica que queremos ganhar", revelou o futebolista de 33 anos à Marítimo TV.Sobre o adversário na Taça, destacou algumas caras bem conhecidas. "Têm boa equipa e estão a fazer um bom campeonato. Joga lá o Coronas que já esteve no Marítimo, contado com a experiência do Bruno César e do Mateus que são muito bons jogadores. A equipa vale pelo seu todo, sendo um grupo forte e formando uma boa equipa", finalizou o extremo que vai na sua sétima temporada ao serviço dos verde-rubros.