Edgar Costa renova com o Marítimo

O extremo Edgar Costa chegou esta quinta-feira a acordo com o Marítimo para renovar por mais uma temporada, naquela que será a sua oitava época consecutiva, vestindo de verde-rubro.





O capitão maritimista falou à Marítimo TV sobre o orgulho sentido nesta continuidade. "Sinto-me feliz e orgulhoso pois é mais um ano que vou representar um grande clube e uma grande instituição", afirmou. Aos 34 anos, vai para a sua oitava temporada consecutiva no clube e espera uma melhor campanha em 2021/22: "Infelizmente a época que passou não foi boa para nós e serve de exemplo para o que não temos de fazer, pois o clube não está habituado a estas andanças, mas sim a grandes voos".

Edgar Costa foi utilizado na temporada de 2020/21 em 25 jogos, mas não marcou qualquer golo. No entanto, com a camisola maritimista já disputou 217 partidas, tendo apontado 19 golos com as cores verde-rubras. O "camisola 12" dos madeirenses, terminou a temporada como titular, sendo uma peça importante na estratégia que Julio Velázquez adotou enquanto esteve à frente da equipa, que acabou por conseguir atingir o seu objetivo, que passava pela manutenção na Liga NOS. E quanto ao próximo campeonato, o jogador espera uma prestação bem diferente: "Vamos entrar em todos os jogos para ganhar, pois o lema do Marítimo é ganhar".