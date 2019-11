Edgar Costa: «Vamos ganhar mais jogos do que perder a jogar desta forma»

O Marítimocom o Benfica, na visita ao Estádio da Luz, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga NOS, num encontro que, além dos instantesiniciais, foi de sentido único... com um Vinícius 'endiabrado'.Apesar da goleada sofrida, Edgar Costa, capitão dos insulares, elogiou as ideias de José Gomes, treinador que sucedeu a Nuno Manta no comando técnico maritimista. "Viemos aqui com ideia de jogar futebol e acho que estivemos muito bem. Os jogadores estão a gostar das novas ideias do treinador e assim vamos ganhar muitos mais jogos. Infelizmente perdemos este mas a equipa quer esta ideia, gostamos dela e vamos ganhar mais jogos do que perder a jogar desta forma", afirmou o médio do Marítimo, no final do encontro."Sim, o Marítimo sempre habituou a bom futebol e a uma boa classificação. É isso que vamos tentar fazer, para chamar os adeptos para ao pé de nós, para os dois jogos em casa seguidos.""O Benfica tem objetivos diferentes dos nossos, como e óbvio. A diferença foi que devíamos ter 'morto' mais o jogo no meio-campo do Benfica, o que não fizemos, e eles com a qualidade que tem iam por aí abaixo e faziam um golo. Entrámos bem, melhor do que o Benfica, mas a qualidade deles é diferente da nossa", vincou.