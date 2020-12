Empresário de Raúl Silva reclama 225 mil euros

Emerson Dias, empresário do defesa-central Raúl Silva que atualmente representa o Sp. Braga, moveu uma ação em tribunal contra o Marítimo, reclamando 225 mil euros, relativos à transferência do brasileiro para o emblema minhoto. O agente do futebolista interpôs esta ação em fevereiro deste ano e segundo o DN Madeira, no passado dia 23 de novembro, realizou-se uma audiência preliminar entre as partes, mas não houve qualquer proposta de acordo por parte do emblema madeirense. Assim, está agendado para dia 9 de abril de 2021, pelas 14 horas, uma sessão de audiência, onde serão ouvidas as diversas testemunhas através de videoconferência.

Recorde-se que em 2017, Raúl Silva foi vendido ao Braga por 1,5 milhões de euros e dessa forma o empresário brasileiro teria a receber 15 por cento dessa verba em termos líquidos, depois de deduzidos todos os encargos legais e fiscais.

Apesar das insistências do referido agente, os maritimistas através do seu presidente Carlos Pereira, sempre consideraram que nada têm a pagar , pois no seu entender, Emerson Dias não teve qualquer intervenção nesta mudança de emblema do central brasileiro.