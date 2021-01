Equipa feminina do Marítimo em isolamento

Há um caso positivo de Covid-19 na equipa feminina do Marítimo, o que levou o Delegado de Saúde do Funchal a decretar o isolamento da equipa durante 14 dias. Face a esta decisão, foram adiados os jogos com o Sporting (era no próximo domingo e passou para maio) e Condeixa (previsto inicialmente para 6 de fevereiro).





O caso foi conhecido na operação de rastreio que é feita à chegada ao Aeroporto da Madeira, após o jogo da última jornada com o Famalicão, da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. A decisão do Delegado de Saúde prende-se sobretudo com o enquadramento da equipa, maioritariamente amadora e formada por algumas estudantes.