Erivaldo considera "magnífica" a chegada ao Marítimo

O extremo luso-angolano, Erivaldo, afirmou esta terça-feira ser "magnífico" chegar ao Marítimo, concretizando o sonho de poder jogar na Liga NOS.O jogador, de 25 anos, proveniente do Leixões, mostrou-se feliz na apresentação como primeiro reforço do conjunto madeirense para a temporada 2019/20."Ainda não consegui digerir. Acho que é magnífico. Primeiro, pela grandeza do clube e, depois, porque estou na Liga NOS, o que sempre foi um sonho meu, e estou muito grato", referiu, em declarações à MarítimoTV.O novo clube mereceu elogios de Erivaldo, que considera o Marítimo um emblema "com prestígio", habitual candidato aos lugares europeus e prometeu "empenho, atitude e trabalho", características que "qualquer jogador profissional tem de ter".Em relação às expectativas sobre a nova época, o desejo é de sucesso e de ver o 'Caldeirão' dos Barreiros repleto de adeptos prontos a ajudar a equipa."Espero que as coisas nos corram de feição. Espero que, juntamente com os adeptos, consigamos fazer uma grande época, a todos os níveis, e trazer o maior número possível de adeptos ao estádio, o que é sempre um bom sinal, de que estamos a jogar muito bem", vincou.