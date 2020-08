Erivaldo Ferreira deixa o Marítimo e assina pela Beroe Stara Zagora

Erivaldo Ferreira assinou esta sexta-feira pela Beroe Stara Zagora, sexta classificada da 1.ª Liga búlgara, depois de ter rescindido contrato com o Marítimo no início da semana.

O jogador luso-angolano afirmou ter "grandes expectativas" quanto ao campeonato búlgaro e assumiu, em declarações à agência Lusa, que o foco está em ajudar a equipa da cidade de Stara Zagora.

"Tenho grandes expectativas, mas, acima de tudo, quero ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos, porque, ajudando a equipa, eu também consigo sobressair enquanto jogador", salientou o atleta, de 26 anos.

O jogador, que chegou ao Marítimo no início da época transata, oriundo do Leixões, esteve em destaque na última jornada do campeonato, que terminou em julho, ao marcar o golo do empate (3-3) diante do Famalicão, aos 90+5, resultado que afastou a equipa minhota das competições europeias e que garantiu o 11.º lugar ao conjunto madeirense.

"Quero agradecer ao presidente Carlos Pereira e a toda a estrutura do clube por tudo o que me proporcionaram, principalmente no meu crescimento enquanto jogador", enalteceu o ex-maritimista.

O extremo luso-angolano, que conquistou em 2016 uma taça e uma supertaça em Angola, ao serviço do Recreativo do Libolo, promete "muito trabalho" neste novo desafio.