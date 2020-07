Espanhóis colocam José Gomes no Almería já hoje

O 'La Voz de Almería' dá conta esta segunda-feira de que José Gomes vai assumir "de imediato" o comando técnico do Almeria.





Segundo aquele jornal, o atual treinador do Marítimo, de 49 anos, - tem mais um ano de contrato com os insulares - está naquela cidade há várias horas e já terá feito testes médicos podendo orientar a equipa no treino desta tarde, no lugar deixado vago por Mário Silva, que por sua vez tinha sido contratado em finais de junho.O Almería vai disputar o playoff de acesso à La Liga com o Girona.