Espetáculo de Natal com cariz solidário

A Fundação Marítimo Centenário voltou a promover um espetáculo de Natal no pavilhão do clube. Uma festa intergeracional, que reuniu alunos de escolas do Funchal e utentes de várias instituíções, com distribuíção de prémios e ofertas de Natal.Além do Colégio do Marítimo, marcaram presença jovens das escolas EB1/PE São Martinho e EB1/PE Cruz de Carvalho, representantes dos Bombeiros Municipais do Funchal e utentes do Ginásio de Santo António, Ginásio de São Martinho, Irmãs Hospitaleiras da Sagrada Família, Centro de dia da Paróquia da Graça e Casa de Saúde São João de Deus.O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, realçou o papel social do clube. "Como costumo dizer, pensamos sempre muito além do que o pontapé na bola. Por isso temos uma Fundação e um Colégio de excelência", comentou, assinalando a importância das infra-estruturas construídas. "Não são um custo, mas um investimento".Refira-se que, sábado, o Marítimo volta a organizar outro evento, neste caso a Festa da Imaculada Conceição, que culmina com um almoço de Natal no pavilhão do clube. Presente estará o denominado Universo Marítimo, com orgãos sociais, dirigentes, técnicos, atletas do futebol e modalidades, funcionários e professores.