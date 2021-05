Fábio China renovou por mais dois anos com o Marítimo

O Marítimo chegou hoje a acordo com Fábio China para o lateral esquerdo continuar a vestir de verde-rubro nas próximas duas temporadas. O anúncio da renovação foi feito esta noite e revelada no sítio oficial dos madeirenses. Aos 28 anos, este defesa começou por afirmar que "este é um dia muito feliz porque sempre foi minha intenção continuar a vestir esta camisola. Tal como todos os meus colegas, já estou focado na próxima temporada para fazermos melhor",





Na última época, este jogador que, já representa os maritimistas já lá vão sete temporadas, foi utilizado em 18 partidas. O pupilo de Julio Velázques agradeceu " a toda a estrutura, na pessoa do presidente Carlos Pereira a confiança em mim e, tal como até agora, prometo dar sempre tudo pelo clube".Antes de representar o Marítimo, onde começou por jogar na equipa C verde-rubra, na temporada de 2014/15, Fábio China, atuou nos Prazeres e despertou para o futebol sénior no Estrela da Calheta. Em 2016/17 começou a afirmar-se em definitivo no conjunto principal madeirense, sendo atualmente um dos jogadores que há mais tempo consecutivo está no balneário verde-rubo.