"Levo comigo boas memórias do tempo passado na Madeira, dos maritimistas e dos madeirenses em geral que me acolheram e desejo que, no futuro, alcancem os objectivos a que se propõem.



Um agradecimento especial à minha família, amigos, a todos os colegas de profissão, treinadores, dirigentes e adeptos que, no momento mais dificil da minha carreira, me transmitiram toda a sua força e apoio", escreveu ainda o jogador de 29 anos.



Fábio Pacheco



Fábio Pacheco, que no final da época rescindiu contrato com o Marítimo, deixou esta quarta-feira uma mensagem de despedida no Facebook.O médio-defensivo, que foi afastado do plantel principal em março, após a goleada sofrida na Luz com o Benfica (5-0), agradeceu aos companheiros de equipa e colaboradores do clube madeirense, que o acompanharam ao longo da temporada, assim como aos adeptos "incansáveis, tanto nos bons momentos como nos maus".