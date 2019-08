Fabrício muda-se para futebol turco

O médio brasileiro Fabrício Baiano, do Marítimo, foi emprestado ao Gençlerbirligi por um ano, anunciou esta quarta-feira o clube que subiu esta época à primeira divisão turca.De acordo com uma publicação no site oficial do clube turco, a ligação é de um ano, por empréstimo, com opção de compra.Aos 27 anos, Fabrício muda-se para o emblema de Ancara, no qual joga o português Daniel Candeias, após ter realizado um total de 39 partidas pelo Marítimo nas duas últimas temporadas, não tendo jogado esta época.O médio formado no Vasco da Gama jogou ainda no Brasil no Novo Hamburgo, Macaé e Coritiba antes de chegar a Portugal no verão de 2017.