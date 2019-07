Fabrício: «Não me chegou nada de concreto»

Fabrício Baiano foi recentemente associado a outros emblemas, mas garante que não recebeu propostas para deixar o Marítimo.





"Não me chegou nada de concreto. O foco está no Marítimo e vou procurar dedicar-me ao máximo na pré-época, para fazer um grande ano com a camisola do clube. Se entretanto chegar algo, e for bom para todos, conversaremos", assinalou o médio à sua assessoria de imprensa.O momento é de trabalho e confiança não falta. "A última temporada foi muito boa para mim, individualmente. Atuei em boa parte dos jogos, tive sequência, regularidade e fico feliz por isso. E vou trabalhar muito, para que esse ano seja ainda melhor do que o que passou", salientou Fabrício, elogiando o novo responsável técnico. "O Nuno Manta é um grande treinador. Está em ascensão e vem fazendo bons trabalhos ao longo da sua trajetória. Vamos dar-lhe total apoio, para que possamos fazer um ano perfeito", concluiu