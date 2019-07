Fabrício quer melhor época da carreira

O brasileiro Fabrício Baiano garante nada saber sobre a possibilidade de deixar a Madeira, nomeadamente para o futebol turco. "Estou focado no Marítimo e no meu trabalho no clube. Procuro não me meter nisso, pois o extracampo é com o clube e meus agentes. Eu estou trabalhando para fazer uma grande temporada", assegurou o médio à sua assessoria de imprensa.





O jogador destaca a pré-época "muito intensa" e mostra-se confiante para a nova temporada. "A equipa evoluiu durante os amigáveis e buscou corrigir os erros, para crescer de produção. Até a nossa estreia, na Allianz Cup, estaremos num nível alto", sublinhou Fabrício, que tem um objetivo bem definido. "Estou projetando uma grande época. Espero que esse seja mesmo o melhor ano da minha carreira. Trabalhei muito durante a pré-época e isso me deixa confiante", concluiu.