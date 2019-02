Fabrício realça motivação para enfrentar os leões

Fabrício não tem dúvidas que a vitória no Bonfim sobre o Belenenses foi fundamental para o Marítimo poder respirar melhor. "Foi muito importante para a nossa equipa, pois estávamos a precisar de quebrar a sequência negativa de resultados. Agora, vamos lutar para manter esse ritmo e crescermos ainda mais de produção nas próximas jornadas", salientou o médio brasileiro, de 26 anos, citado pela sua assessoria de imprensa.O jogador, que foi suplente utilizado no último domingo, olha para o próximo desafio com otimismo, apesar do nome do adversário. "Enfrentar o Sporting é sempre uma missão complicada, mas vamos procurar ter atenção, equilíbrio e muita intensidade durante a partida para conquistarmos um resultado positivo. Todos estão muito motivados e focados neste confronto", assegurou Fabrício.Petit surpreendeu ao revolucionar a equipa frente aos azuis – seis mudanças no total – e acabou por conseguir o único resultado que lhe interessava, a vitória. E alcançou-a com três reforços de inverno no onze titular, o que sucedeu pela primeira vez: Grolli repetiu a titularidade no eixo defensivo depois da estreia com o Aves; René e Getterson conquistaram posições no meio-campo e ataque. Só faltou mesmo Ruan Teles, que desta vez representou a equipa B. Destaque ainda para Pedro Pelágio (18 anos), um jovem das escolas do clube que foi titular pela primeira vez na 1ª Liga.