Facundo Costantini é reforço do Marítimo

O Marítimo divulgou esta quinta-feira, nas redes sociais do clube, a contratação de Facundo Costantini, defesa brasileiro de 21 anos proveniente do São Paulo.





"Estou muito feliz pela oportunidade. Quero adaptar-me rápido e evoluir para ajudar a equipa. Sou um jogador técnico e com muita raça", referiu o jogador em declarações ao site oficial dos insulares.Costantini representou os sub-20 do São Paulo na última temporada, e no ano de 2019 chegou a integrar os treinos da Seleção Brasileira.