Faiq Bolkiah, o jogador mais rico do Mundo, é reforço do Marítimo. O internacional pelo Brunei findou a ligação ao Leicester City e assinou como jogador livre.





O dianteiro de 22 anos fez toda a formação em Inglaterra, passando por Southampton, Arsenal e Chelsea, além do Leicester. A fortuna de Bolkiah está avaliada em 18 mil milhões de euros, ele que é filho de Jefri Bolkiah, príncipe do Brunei, e sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do mesmo país."Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", referiu na apresentação o mais recente reforço dos insulares.