Filipe Anunciação: «Não havia necessidade de termos sofrido nos minutos finais»

Mais de três meses depois da última vitória, o Marítimo quebrou a sequência negativa e conseguiu um triunfo. Aconteceu esta noite, na receção ao Portimonense , numa partida na qual os insulares foram comandados pelo adjunto Filipe Anunciação, devido à ausência por motivos familiares de Petit. Na análise ao encontro, o técnico adjunto reconheceu a justiça do resultado (2-1), mas admitiu que foi desnecessário o sofrimento nos instantes finais provocado pelo golo algarvio."Acho que não havia necessidade de termos sofrido nos minutos finais, mas também acho que o resultado acaba por ser justo: a vitória do Marítimo com o golo do Portimonense.Foi um excelente jogo. Estivemos muito bem na primeira meia hora, com uma dinâmica que já pretendíamos há muito, em que contabilizei quatro, cinco oportunidades de finalização claras na área do Portimonense, que conseguiu equilibrar uns minutos depois.Trabalhamos sempre no máximo e, a nível de empenho, pouco ou nada há a apontar a este grupo de trabalho. É lógico que tentámos confortar o nosso líder [o treinador Petit, cujo pai faleceu na sexta-feira e esteve ausente do jogo de hoje] por este momento muito triste.Ganhámos um jogo. Foi importante quebrarmos este ciclo grande de jogos sem vencer. Ainda falta muita coisa no campeonato e o nosso trabalho não para aqui. A exigência é para continuar. Queremos que a nossa qualidade de jogo aumente. É este o caminho. Queremos subir na tabela classificativa e chegar ao patamar que merecemos".