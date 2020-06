Fumu Tamuzo reforça ataque do Marítimo

Já a desenhar o plantel da próxima temporada, o Marítimo garantiu os serviços de Fumu Tamuzo, avançado francês, de 25 anos, que representava o Avenir Béziers, do terceiro escalão do futebol gaulês. Capaz de desempenhar qualquer posição no ataque, Tamuzo foi formado no Auxerre e chegou mesmo a ser internacional sub-20, sendo que agora vai assinar um contrato válido por três temporadas com os insulares.