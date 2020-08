Fumu Tamuzu é o primeiro reforço do Marítimo para a nova época

François-Xavier Fumu Tamuzo já está na Madeira. O avançado gaulês aterrou esta tarde no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, sendo o primeiro reforço do plantel que Lito Vidigal vai orientar, num regresso ao trabalho agendado para dia 13 de agosto com os habituais exames médicos e testes físicos, enquanto o primeiro treino está agendado para a Ribeira Brava, no dia 17.





Tamuzo, de 25 anos, fez a formação no Auxerre (França), para nas duas últimas épocas ter atuado em emblemas do escalão secundário gaulês, casos do US Quevilly-Rouen e no Avenir Béziers. Este atacante foi internacional nas camadas jovens francesas, sendo caraterizado como um futebolista com velocidade e técnica acima da média.