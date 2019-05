Fundação do Marítimo entregou bens alimentares

A Fundação Marítimo Centenário entregou esta terça-feira os bens alimentares recolhidos durante o jogo da última jornada da Liga, diante do Boavista. Uma partida que teve cariz solidário e permitiu angariar meios para apoiar três instituíções de caráter social: "Garouta do Calhau" e "Sagrada Família", que apoiam famílias carenciadas; e "Presença Feminina", que faz a prevenção e combate à violência doméstica.





O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, destacou o papel social do clube. "Infelizmente, é difícil ajudar toda a gente, mas também é um privilégio apostar na vertente social e ajudar quem mais precisa em todas as classes e faixas etárias. O Marítimo não esquece as suas origens e lembra-se que, ao longo dos seus quase 109 anos de vida, foi sempre ajudado", assinalou.