Milton Mendes já se despediu dos jogadores do Marítimo: saída está para breve

Milton Mendes vai deixar o comando técnico da equipa principal do Marítimo. Segundo apurou Record, o treinador já se despediu mesmo do plantel, com quem esteve à conversa durante cerca de 20 minutos esta segunda-feira, no treino, frisando que não tinha condições para continuar ao leme desta formação.





Neste momento, o técnico encontra-se reunido com Carlos Pereira, estando para breve mais detalhes sobre o futuro de Milton Mendes. Recorde-se que o Marítimo vai em oito jogos seguidos sem ganhar na Liga NOS, ocupando o último lugar. Na sexta-feira, há derbi com o Nacional.