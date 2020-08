Galhardo foi descartado

O Marítimo descartou a contratação do lateral-direito Rafael Galhardo, devido ao litígio que opõe o brasileiro ao Vasco da Gama – reclama verbas em atraso – que o impediu de desvincular-se. O próprio jogador lamentou à imprensa do seu país a oportunidade perdida. “F iz exames no Marítimo e estava tudo acertado. Mas não teve a liberação do Vasco dentro do prazo que o Marítimo solicitou. Houve ainda um segundo prazo, mas também não veio nada. Fico triste, pois é a minha profissão e quero exercê-la”, assinalou Galhardo, de 28 anos.