Getterson certo no Al-Ain

O Marítimo já assegurou a venda de Getterson aos sauditas do Al-Ain, confirmando-se assim a notícia avançada por Record na última semana. O avançado brasileiro, de 29 anos, viajou ontem à noite para o continente asiático a fim de assinar contrato. Não foram revelados pormenores da transferência, mas esta deve rondar o valor de um milhão de euros. Entretanto, no regresso ao trabalho Lito Vidigal já contou com René Santos a 100 por cento. Faltaram somente Charles (a tratar de assuntos pessoais) e os internacionais Amir (deve voltar na quinta-feira), Zainadine e Milson (esperados amanhã). Presença notada em Santo António foi a de Nanú, que foi despedir-se dos ex-colegas do Marítimo.