Getterson ganha confiança

Getterson fez o que se pede a um ponta-de-lança e começou a Liga com um golo ao Sporting, depois de ter sido o artilheiro do Marítimo na pré-temporada. "Começar com um golo é mais do que importante, dando confiança a mim e a toda a equipa. Foi um jogo muito difícil, mas acho que podíamos ter chegado à vitória", salientou o brasileiro de 28 anos. "É óbvio que ainda temos coisas a melhorar, mas a equipa portou-se muito bem, perante um adversário que vai lutar novamente por títulos. Queremos que todos os jogos sejam assim: sempre em alta intensidade e lutando por vitórias", apontou Getterson.

No regresso ao trabalho, Nuno Manta voltou a não contar com o lesionado Douglas Grolli, que recupera de uma contusão torácica. O regresso é amanhã de manhã, na Camacha.