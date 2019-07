Getterson quer marcar mais

O brasileiro Getterson foi o porta-voz do plantel do Marítimo, que ontem cumpriu mais duas sessões de trabalho no Algarve, com Pelágio e Bebeto totalmente integrados. "Estes primeiros dias de estágio estão a ser muito bons. Estamos a trabalhar forte e de forma bastante intensa. Disputámos dois jogos e a equipa está a entender aquilo que o novo treinador pretende", afirmou o avançado à Marítimo TV.

O ponta de lança já faturou no empate (1-1) com o Portimonense e espera manter a pontaria. "É sempre bom marcar. Quero sempre contribuir para o sucesso da equipa com golos, tentando estar bem posicionado na área para quando a bola me chegar poder marcar", sublinhou Getterson, acrescentando: "Estamos numa fase de integração de alguns jogadores e a formar uma família para estar bem no início do campeonato". Hoje, o Marítimo defronta o Sp. Braga, às 10 horas, no hotel onde os arsenalistas estagiam.