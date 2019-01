Chegou este domingo à Madeira o quarto reforço de inverno do Marítimo, o avançado brasileiro Getterson. Tem 27 anos e jogava no Fortaleza, que ajudou a conquistar a série B do campeonato do seu país, onde foi colega do guarda-redes Marcelo Boeck, ex-Marítimo e ex-Sporting.Getterson Alves dos Santos jogou anteriormente na Coreia do Sul, antes de voltar ao seu país, onde apontou 3 golos em 7 jogos. No seu currículo consta ainda uma passagem pela MLS, ao serviço do FC Dallas.