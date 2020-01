Goleada frente ao Machico em jogo-treino

O Marítimo venceu, por 4-1, a equipa de Machico, da Divisão de Honra da AF Madeira, num jogo-treino realizado no Complexo de Santo António. Oportunidade para José Gomes dar minutos a alguns jogadores, como Marcelinho, Rodrigo Pinho e Getterson, suplentes utilizados no jogo da Taça da Liga com o Penafiel e que fizeram os quatro golos da equipa.

A formação do ‘regional’ até ganhou vantagem, aos 22’, num livre do ex-maritimista Ibrahim, mas a superioridade da equipa da 1ª Liga veio ao de cima com naturalidade com o decorrer dos minutos. Getterson (28’), Pinho (32’ e 69’) e Marcelinho (82’) materializaram esse ascendente. José Gomes apresentou o seguinte onze: Amir; Fábio Faria, Grolli, Kerkez e Rúben Ferreira; Pelágio, Rodrigo Andrade e Marcelinho; Nanú, Pinho e Getterson. Segue-se a pausa para o Natal, estando o regresso marcado para sexta-feira.