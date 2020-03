Guarda-redes do Marítimo improvisam em casa

O regime de isolamento social obriga os jogadores do Marítimo a contornar as limitações do confinamento, para manter a forma física. É o caso dos guarda-redes do plantel, desde Amir e Charles aos jovens Pedro Mateus (titular da equipa B) e Anacoura (sub-23).





O iraniano Amir tem partilhado nas redes sociais o trabalho diário que faz na varanda do seu apartamento. "Esta situação é um desafio para todos os jogadores, porque não podemos treinar como estamos habituados. Eu adapto-me facilmente a qualquer situação e tento encontrar formas de melhorar a minha performance. Tenho seguido o plano traçado pela equipa técnica e arranjei alguns exercícios adicionais para superar a falta da baliza, com recurso a bolas de ténis e a ajuda da parede", revelou o jogador ao site do clube.Também Charles tem feito a sua parte. "É muito diferente trabalhar em casa, mas não podemos parar porque queremos estar prontos para o regresso. Temos treinado em grupo todas as manhãs, para mantermos a forma física, e isso ajuda a matar as saudades do balneário. Moro num apartamento e, por isso, uso a garagem para trabalhos de velocidade, reação e saltos, para não deixar cair todo o trabalho efetuado ao longo da temporada", adiantou.Pedro Mateus conta com a ajuda do irmão. "Temos de improvisar. Tenho treinado com o meu irmão mais novo junto à minha casa, e assim fazemos alguns exercícios. Mas não se compara a um treino com um treinador de guarda-redes. De qualquer maneira, esta é a melhor forma de me manter ativo e prosseguir com o treino com bola", referiu, ao passo que o italiano Joyce Anacoura não esconde as saudades do campo. "Estamos em casa a cumprir o plano de treinos traçado pelo clube e claro que temos de saudades de voltar ao nosso trabalho. Nunca tinha passado por uma situação destas, mas o mais importante é que tudo isto passe, para podemos voltar às nossas vidas", vincou.