Henrique reforça ataque do Marítimo

Henrique, proveniente dos búlgaros do CSKA Sófia, vai reforçar o setor ofensivo do Marítimo, anunciou este sábado o clube madeirense da liga NOS.

O atleta, que nasceu no Brasil, mas possui dupla nacionalidade, brasileira e búlgara, jogou as últimas quatro temporadas ao serviço do CSKA Sófia, terceiro classificado do campeonato e vencedor da Taça búlgara na época que agora terminou, em que apontou três golos em 34 partidas oficias.

O extremo, de 27 anos, é a quarta contratação dos verde rubros, depois dos defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo) e do extremo André Vidigal (ex-Estoril Praia).