Hermes ambiciona chegar aos lugares cimeiros pelo Marítimo

Depois de uma passagem discreta pelo Benfica, Marcelo Hermes está de volta a Portugal e espera ajudar o Marítimo a lutar pelos lugares a que habituou os adeptos.





"Estamos a trabalhar forte para estarmos preparados para enfrentar todos os objetivos que temos pela frente quando o campeonato começar. A equipa tem feito bons jogos e vamos corrigindo no dia a dia os pequenos erros que vamos cometendo, para que possamos lutar lá na frente do campeonato", assinalou o lateral-esquerdo brasileiro, de 25 anos, em declarações à Marítimo TV.A preparação com Lito Vidigal tem sido particularmente dura, mas Hermes compreende a exigência do treinador: "Os treinos têm sido muito ‘puxados’, mas isso é bom para estarmos fisicamente preparados quando começarmos e a sentir menos", apontou o jogador, satisfeito pela forma como foi recebido pelo grupo e à espera da... praxe de boas-vindas. "Ainda não tive nenhuma, mas já percebi que vai haver", contou.A equipa cumpriu ontem dois treinos em Lousada e amanhã realiza mais um jogo-treino, com o P. Ferreira.