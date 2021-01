Hermes aponta Marítimo à Europa

Hermes ganhou a titularidade no Marítimo de Milton Mendes e tem mostrado qualidade após uma passagem sem sucesso pelo Benfica. “A nossa equipa tem crescido a cada desafio e com esta sequência de jogos estou a fazer boas exibições, ajudando a equipa com golos e assistências”, afirmou o defesa ao site GZH Tricolor.

Com dois anos de contrato, o lateral quer “ajudar o clube a conseguir uma qualificação para a Liga Europa”. “Vejo esta segunda oportunidade em Portugal como uma possibilidade de escrever uma grande história aqui”, sublinhou Hermes, acrescentando: “Sou um jogador mais completo.” O central Zainadine não treinou ontem, fazendo tratamento a um problema num adutor.