Hermes projeta uma final diante do Famalicão

A vitória no dérbi madeirense aumentou os níveis de confiança do Marítimo, mas Hermes realça a importância de dar sequência a esse resultado na receção ao Famalicão. “É um jogo fundamental para as nossas pretensões. Sabemos da importância dessa partida e estamos a encará-la como uma verdadeira final”, disse o lateral, citado pela imprensa brasileira. Para trás ficou um ciclo duro de oito jogos sem vencer: “Estávamos a precisar muito desse resultado para que a confiança voltasse e nada melhor do que vencer um clássico. Agora vamos procurar uma sequência positiva para ocuparmos uma posição melhor.”

Noutra nota, Correa deve recuperar a tempo do próximo jogo. Söderström, Beltrame, Pelágio (lesão) e Edgar Costa (castigo) são baixas.