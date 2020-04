Insulares celebram dia dos guarda-redes

O Marítimo assinalou ontem o Dia Internacional do Guarda-Redes com Amir Abedzadeh e Charles a confessarem o amor pela posição que ocupam. "Desde os 3 anos que ia para o treino com o meu pai, que era guarda-redes da seleção do Irão. Ficava atrás da baliza a aprender e foi aí que comecei a adorar", sublinhou o internacional iraniano, de 26 anos, filho de Ahmed Abedzadeh, uma das glórias do futebol daquele país. Já Charles partilhou o momento com todos os colegas da baliza. "Quero deixar uma mensagem de parabéns a todos os guarda-redes, neste dia. Sinto um orgulho enorme, porque uma das coisas que mais amo é defender a baliza", assinalou o brasileiro, também de 26 anos.

Entretanto, está já confirmado que o Marítimo vai manter as equipas B e sub-23 na próxima temporada.