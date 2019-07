O Marítimo empatou este sábado 0-0 com o vice-campeão francês Lille, em Albufeira, a quinta igualdade em outros tantos jogos realizados pelo clube da Liga NOS no estágio no Algarve.Os madeirenses jogaram com quatro reforços de início (Dejan Kerkez, Franck Bambock, Jhon Cley e Erivaldo) frente ao Lille, que alinhou com José Fonte e Rafael Leão a titulares, tendo Edgar Ié entrado na segunda parte e Xeka não participado no encontro.A equipa de Nuno Manta leva cinco empates no Algarve, após 1-1 ao Portimonense, 0-0 com Farense e Sporting de Braga e ainda 2-2 à seleção do Bahrain, de Hélio Sousa.O próximo jogo do Marítimo realiza-se na segunda-feira, frente ao Al-Duhail, clube do Qatar orientado por Rui Faria, às 19:00, enquanto o Lille defronta o Portimonense na quarta-feira, pelas 18:00.