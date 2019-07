Insulares vencem Las Palmas na apresentação aos sócios

Um golo de penálti, apontado por Getterson, deu este sábado o triunfo ao Marítimo, por 1-0, sobre os espanhóis do Las Palmas, no jogo de apresentação da equipa da Liga NOS aos adeptos.O lance decisivo aconteceu aos 56 minutos, com o golo apontado pelo avançado brasileiro, numa partida em que apenas Bebeto e Marcelinho não jogaram, por estarem lesionados.A formação madeirense alinhou com dois reforços de início - o defesa central sérvio Dejan Kerkez e o extremo angolano Erivaldo -, mas viu o 12.º classificado do segundo escalão na época transata em Espanha a entrar melhor no jogo, com Benito Ramírez a estar em evidência.O Marítimo demorou a reagir e a resposta, ainda que tímida, só surgiu depois da meia hora inicial e a melhor foi dada por Erivaldo, num remate de meia distância, aos 38 minutos.O arranque do segundo tempo até mostrou um Marítimo em dificuldades, mas os madeirenses conseguiram chegar ao golo, à passagem do minuto 56, através de grande penalidade convertida por Getterson, que foi derrubado por Alberto De la Bella.O momento em que o Las Palmas esteve mais próximo do empate foi aos 67 minutos, num cabeceamento do extremo sérvio Srnic.Com um baixo ritmo de jogo devido às várias mudanças nas duas equipas, o principal motivo de interesse para os adeptos maritimistas acabou por ser o internacional japonês Daizen Maeda, que fez o primeiro jogo com o novo clube.Acabou, no entanto, por ser outro avançado - Rodrigo Pinho - a ficar perto do golo, aos 83 minutos, ao ver o seu remate de cabeça sair perto do poste direito da baliza espanhola.O Marítimo realizou o último jogo de preparação para a época 2019/20, após sete partidas no estágio no Algarve, em que venceu uma, perdeu uma e empatou cinco, tendo ainda dois triunfos na fase inicial, diante da equipa B e de sub-23.A estreia oficial dos 'verde rubros' acontece no fim de semana de 03 e 04 de agosto, com a segunda fase da Taça da Liga, diante do vencedor do jogo entre o Leixões e o Cova da Piedade.Ao intervalo: 0-0.Marcador:1-0, Getterson, 56 minutos (penálti).Charles, Nanu, Zainadine, Dejan Kerkez, Rúben Ferreira, Vukovic, Fabrício, Edgar Costa, Correa, Erivaldo e Getterson.Jogaram ainda: Amir, Lucas Áfrico, Fábio China, René Santos, Jhon Cley, Barrera, Douglas Grolli, Franck Bambock, Rodrigo Pinho, Daizen Maeda e Pedro Pelágio.Treinador: Nuno Manta Santos.Josep Martínez, Eric Curbelo, Martin Mantovani, Mauricio Lemos, Alberto De la Bella, David Timor, Iñigo de Galarreta, Kirian, Cristian Cedrés, Benito Ramírez e Sergio Araújo.Jogaram ainda: Dani Castellano, Alex Suárez, Deivid, Pedri, Javi Castellano, Srnic, Fabio González, Eduardo Espiau, Fortes, Toni Segura e Valles.Treinador: Pepe Mel.Tiago Neves (AF Madeira).Ação disciplinar: Nada a registar.Cerca de 3.000 espectadores.