Internacionais aguardados

Lito Vidigal só deve poder contar com os internacionais do Marítimo – Zainadine, Amir e Milson – entre quarta e quinta-feira. O moçambicano ainda joga hoje, de novo com os Camarões; o iraniano, que foi titular no particular realizado na Bósnia, termina amanhã o estágio com a sua seleção; e também amanhã o angolano defronta o Congo.

Entretanto, Jorge Correa continua em tratamento no departamento médico e a sua operacionalidade para o jogo da Taça de Portugal está em dúvida. Recorde-se que o extremo argentino não alinhou no jogo de treino de sábado contra a equipa B. O mesmo sucedeu com Kerkez e Jean Irmer, que no entanto já realizaram treino condicionado no campo. Bambock foi poupado durante a semana, fazendo somente gestão de esforço, mas entrou na segunda parte do teste com a formação mais jovem e é opção para Vidigal.

A equipa técnica deu dois dias de folga ao plantel, que começa amanhã à tarde, na Ribeira Brava, a preparar o encontro da Taça com o Penafiel, previsto para daqui a uma semana.