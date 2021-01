Italiano Beltrame assina com o Marítimo por dois anos e meio

O Marítimo vai apresentar nas próximas horas o primeiro reforço nesta janela de mercado. Trata-se do médio italiano Stefano Beltrame, de 27 anos, que representava os búlgaros do CSKA Sófia, onde foi colega do português e ex-maritimista Tiago Rodrigues.





Formado na Juventus, onde chegou à equipa de sub-23, Beltrame foi depois sucessivamente emprestado a outros emblemas italianos como Bari, Modena, Pro Vercelli e Pordenone, representando ainda Den Bosch e Go Ahead Eagles (Holanda) e CSKA (Bulgária).O contrato do jogador, que é representado pelo antigo jogador do Marítimo e do Benfica Gustavo Manduca, será válido por dois anos e meio. Tem 1,83 metros, é médio-ofensivo e chegou a ser internacional italiano nas seleções jovens, até os sub-20.