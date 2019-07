Japonês Daizen Maeda reforça o ataque do Marítimo

Está desvendado o nome do avançado que o Marítimo procurava. Trata-se do internacional japonês Daizen Maeda, de 21 anos, que chega na próxima semana à Madeira por empréstimo do Matsumoto Yamaga FC.





Esta era a surpresa que Carlos Pereira reservara para o jogo de apresentação do Marítimo, no próximo dia 27 com o Las Palmas, mas a imprensa japonesa revelou os contornos do negócio. Vem cedido até o final da temporada, com opção de compra. Maeda, de 1,73 metros e 68 kgs, representou o Japão na última Copa América (defrontou Chile e Equador) e fez 1 golo em 17 jogos na presente edição da J League.Refira-se que o Marítimo já tem um japonês na sua equipa B, o extremo Shoya Tojo.