Jean Cléber é novidade para a estreia do Marítimo

Um Marítimo mais ambicioso no arranque do campeonato, mas com um onze sem grandes novidades. Será este o lema de Lito Vidigal hoje à tarde, nos Açores. O técnico dos madeirenses deve apostar num único reforço para integrar o onze que irá apresentar frente ao Santa Clara. O médio Jean Cléber, que regressou ao clube depois de um ano cedido ao CSA, parece ter conquistado um lugar na formação inicial, que deve adotar um sistema diferente na deslocação ao terreno do Santa Clara.





Lito Vidigal já prometeu que a sua equipa irá sempre entrar para conquistar os três pontos, seja contra quem for. Fiel à sua filosofia, o técnico maritimista vai apresentar um sistema de jogo onde a presença de três centrais será a base para uma equipa que irá sempre manter os olhos na baliza do adversário.