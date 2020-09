Jean Cléber quer afirmar-se no Marítimo

Jean Cléber está apostado em conquistar de novo um espaço no Marítimo. "Tenho trabalhado muito desde o regresso, empenhado para que seja a melhor temporada da carreira", salientou o médio, de 30 anos, em declarações à imprensa brasileira.

A equipa continua a estagiar em Lousada, sem jogadores lesionados. Lito Vidigal cancelou o treino da tarde de ontem em face da exigência da sessão matinal. Hoje há novo jogo-treino, agora com o P. Ferreira (17h30), e no sábado o teste será com o Boavista e não com o Rio Ave, a partir das 17 horas.