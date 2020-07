Jean Cléber quer ficar no Marítimo

Jean Cléber vai regressar ao Marítimo depois de terminar o empréstimo ao CSA de Alagoas e garante que a sua intenção é ficar na Madeira. "O CSA demonstrou interesse na minha permanência, mas o Marítimo rejeitou a proposta e meu foco agora é voltar ao clube para fazer uma grande época. Estou muito motivado com esse regresso e a minha ideia é conquistar o meu espaço novamente", salientou o médio, de 30 anos, assegurando que está a preparar-se bem.

"Espero estar a cem por cento o quanto antes para iniciar a pré-época com o plantel. Tenho procurado manter a forma física com treinos diários", revelou o jogador à sua assessoria de imprensa, destacando o bom ano no Brasileirão. "Pude jogar com regularidade, num clube que já conhecia", notou.