O futebolista Jean Cléber, que jogava no Marítimo, foi esta sexta-feira anunciado como reforço do Centro Sportivo Alagoano (CSA), na rede social Twitter, regressando assim ao emblema de Maceió, 19.º e penúltimo classificado do Brasileirão.O médio jogou no CSA em 2016, numa altura em que a equipa de Alagoas estava no quarto escalão do futebol brasileiro, antes de se mudar para o Marítimo no verão desse ano.Após ter sido pouco utilizado (16 jogos) na primeira temporada, em 2016/17, na Madeira, Jean Cléber esteve em destaque no segundo ano (2017/18), ao fazer 40 partidas e marcar um golo, mas voltou a perder espaço na última época - 2018/19 -, em que registou 25 jogos, 13 dos quais como suplente utilizado.O CSA conquistou o campeonato alagoano de 2019 e ocupa o 19.º e penúltimo lugar do Brasileirão, com seis pontos em nove jornadas.